L’ancien Titi du PSG, Bandiougou Fadiga s’éclate en Grèce

Il y a un peu plus d’un an, Bandiougou Fadiga quittait définitivement le PSG pour s’envoler en Grèce, direction l’Olympiakos. Le jeune milieu de terrain, auteur de six apparitions avec son club formateur sous les ordres de Thomas Tuchel, avant d’être prêté à Brest, avait besoin de temps de jeu. À bientôt 21 ans, le temps commençait à presser. Mais au Pirée, il devait à nouveau faire face à une solide concurrence. Après six mois et 7 apparitions (1 but), il file s’aguerrir, toujours sous la forme d’un prêt, du côté de Ionikos avec pour capitaine Alaixys Romao.

Un choix qui s’avère pour le moment être payant. À Nikaia, à quelques encablures d’Athènes, le natif de Paris trouve enfin de la continuité. Rapidement devenu titulaire sous les ordres de Dimitrios Spanos, puis de Michalis Grigoriou arrivé en janvier, il enchaîne les matchs pour devenir un cadre de l’équipe (18 titularisations sur 21 rencontres jouées en championnat). Présent à la récupération et à la distribution, l’ancien Titi prend de plus en plus confiance au point de devenir le régulateur de Ionikos. Il n’hésite pas non plus à provoquer balle au pied. Seul petit point noir, les résultats de son club, actuel 12e de Super League sur 14.

Un travail physique et mental important

«Le talent il l’avait. C’est le physique et le mental qui lui manquaient, nous assure son conseiller Philippe Nabé. Il a beaucoup travaillé. Il a fait une préparation individuelle cet été avec un préparateur physique, et s’est imposé un régime alimentaire et un entrainement important. Au quotidien, il a une ligne de conduite et il s’y tient. Il a un kiné personnel maintenant. Il a un petit staff au tour de lui pour être au point physiquement. Il s’est professionnalisé sur cet aspect-là.» Un physique étoffé, lui qui a longtemps souffert d’un déficit à ce niveau, qui permet à Fadiga d’enchaîner les matchs et les performances.

De bon augure pour la suite. L’Olympiakos, où il doit revenir après son prêt cet été et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026, ne l’a évidemment jamais perdu de vue. Il observe avec satisfaction sa courbe de progression. José Anigo, le directeur sportif de l’Olympiakos, et Michel, l’entraineur, le surveillent de près. Le grand club grec, 3e du championnat à 5 points du leader Panathinaïkos, aimerait l’intégrer à son effectif, mais le joueur de 22 ans est également courtisé ailleurs, comme en Allemagne et en Espagne.

Un retour en France cet été ?

Ses bonnes prestations ne passent pas inaperçues à l’étranger. La France n’est pas en reste. D’après nos informations, des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont déjà noué des contacts, certains pour un prêt avec option d’achat, et d’autres pour un transfert sec. Bandiougou Fadiga est en quelque sorte à la croisée des chemins pour la suite. Enfin révélé dans un club de première division européenne, il aura pris son temps, à l’image de sa formation au PSG et à son début de carrière. Sa maturation lente et des blessures ont retardé son éclosion. Mais rien ne sert de courir.