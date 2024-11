OL : le groupe contre Nice toujours sans Zaha et Orban

Cette saison, l’OL a l’un des effectifs les plus pléthoriques de France. Ayant à sa disposition un grand nombre de joueurs, notamment dans le secteur offensif, Pierre Sage a souvent dû avoir de grandes réflexions sur les joueurs à évincer pour établir des groupes de match. Depuis quelques semaines, le tacticien de 45 ans semble avoir tranché.

En effet, depuis plusieurs rencontres, Wilfried Zaha et Gift Orban sont régulièrement mis de côté. La rencontre face à Nice ce dimanche (17h) ne déroge pas à la règle et les deux attaquants ont encore été écartés. Les jeunes Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara ont également été mis de côté pour cette rencontre face aux Aiglons.