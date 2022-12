Croatie-Brésil : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La Croatie affronte le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde ce vendredi à 16h, au stade de la Cité de l'éducation, un match commenté sur notre site. Après une qualification difficile contre le Japon, les coéquipiers de Luka Modric vont tenter de se qualifier pour la deuxième fois consécutive en demi-finales. De leur côté, les Brésiliens, candidats à la victoire finale, veulent encore impressionner suite à leur probante victoire face à la Corée du Sud.

Zlatko Dalić a aligné son traditionnel milieu Modric, Brozovic, Kovacic avec une surprise devant : Pasalic prend la place de Petkovic en attaque aux côtés de Kramaric et de l'inépuisable Perisic. De son côté, Tite n'a pas fait de changements et titularise son quatuor d'attaque Raphinha, Neymar, Richarlison et Vinicius pour venir à bout des Croates. Thiago Silva et Marquinhos composent la défense centrale avec Militão et Danilo.

Les compositions officielles :

Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovoic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Perisic

Brésil : Alisson - Militão, Silva, Marquinhos, Danilo - Casemiro, Paqueta - Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

