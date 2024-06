Allemagne - Ukraine : situation très alarmante, les supporters et les joueurs bloqués au stade !

Situation tendue après le match nul (0-0) de l’équipe nationale allemande contre l’Ukraine, sur la pelouse du Max-Morlock-Stadion à Nuremberg. Près de 45 minutes après la fin du match, une annonce a été lancée sur les enceintes du stade : «Tout le monde doit rester dans le stade». Peu de temps après, une autre annonce a retenti : « À tout le monde dans le stade : nous sommes conscients d’une situation dangereuse particulière à l’extérieur, que nous prenons très au sérieux». L’équipe nationale est toujours dans le vestiaire. Le chancelier Olaf Scholz, en revanche, a déjà quitté le stade.

La suite après cette publicité

Et un plus tard encore, un troisième message a été communiqué dans le stade : «Nous voulons que tout le monde rentre à la maison en bonne santé ce soir. C’est pourquoi nous vous demandons d’être patients pour le moment et vous demandons de rester dans le stade jusqu’à nouvel ordre pour votre propre sécurité. Nous vous informerons dès que nous aurons de plus amples informations». Ni les joueurs, ni le supporters n’ont quitté le stade. Un objet suspect aurait été retrouvé à l’extérieur. De nombreuses forces de l’ordre ont été déployées.