Marquinhos espère terminer sa carrière au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos (26 ans) a gravi tous les échelons chez les Rouge-et-Bleu. Passé de doublure à capitaine de l’équipe en sept ans, le défenseur brésilien, dont le contrat court jusqu’en 2024, espère finir sa carrière à Paris.

« Oui je pense. On sait que ça va vite dans le monde du football. Ça dépend de beaucoup de circonstances, mais pour l’instant, je pense rester au PSG, le plus longtemps possible. J’ai des responsabilités ici, j’ai réussi à atteindre mes objectifs personnels et collectifs. Mes ambitions c’est d’apporter le maximum pour cette équipe et voir le club grandir le plus possible », a-t-il confié à PSG TV.