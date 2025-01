Gains Ligue des Champions : jackpot pour le PSG et le LOSC, Monaco et Brest vont toucher un gros chèque

Hier soir, les téléspectateurs ont pu découvrir le multiplex de la nouvelle formule de la Ligue des champions. Si certains ont été emballés, d’autres, eux, n’ont pas vraiment apprécié. Ils ont estimé qu’il y avait trop de rencontres à suivre en même temps et que cela ressemblait plus à une compilation de buts qu’à une vraie soirée de football. Quoi qu’il en soit, la huitième et dernière journée de la phase de championnat de la C1 s’est achevée hier avec un bon bilan pour nos clubs français. En effet, le LOSC, le PSG, l’ASM et le SB29 sont toujours en course. Pour les Dogues, tout va pour le mieux puisqu’ils ont terminé à la 7e place et sont donc qualifiés directement pour les 1/8es de finale.

Différentes primes distribuées

Paris, qui a étrillé Stuttgart sur le score de 4 à 1, est classé en 15e position. Monaco et Brest pointent, eux, en 17e et 18e position. L’un d’entre eux affrontera d’ailleurs les champions de France lors des barrages. Ils seront fixés vendredi lors du tirage au sort. En attendant, tous peuvent savourer leur qualification. Une qualification qui leur permet de gonfler leurs gains en C1. Car si le format de la Ligue des champions a changé cette saison, l’UEFA continue toujours de verser des primes aux écuries qui participent au tournoi. L’instance dirigeante du football européen a d’ailleurs divisé les gains en trois parties différentes.

Outre le "pilier valeur", qui est une combinaison des anciens piliers « part de marché » (valeur du marché du pays) et « coefficient » (coefficient individuel du club) et qui comprend la partie européenne et la partie non européenne, il y a la fameuse prime de participation individuelle d’un montant de 18,62 M€ (un premier versement de 17,87 M€ et un solde de 750 000 euros). Les clubs reçoivent aussi une prime liée à leurs performances. Une victoire rapporte 2,1 millions d’euros, un nul 700 000 euros et 0 euro en cas de défaite. Il faut toutefois préciser que l’argent non distribué en raison des matches nuls a été redistribué selon le classement général.

Les clubs tricolores ont déjà gagné beaucoup d’argent

Un classement qui compte aussi par rapport au versement des recettes. L’équipe classée dernière et donc en 36e position, soit les Young Boys de Berne; touche 275 000 euros. La formation qui termine en tête, soit Liverpool, touche 36 fois 275 000 euros. Ainsi, les Reds ont gagné 9,9 M€. Après cette première phase, les clubs tricolores peuvent, eux aussi, commencer à faire leurs comptes. Du côté de Lille, la qualification directe en 1/8e de finale permet d’empocher 11 M€. En plus de cette belle somme, les troupes de Bruno Genesio, qui affichent un bilan de 5 victoires, 1 nul et 2 défaites, font gagner 11,2 M€ à leur club grâce à leurs performances. Leur classement leur rapporte 10,82 M€ (classement et l’argent des nuls redistribué). Enfin, le fameux pilier valeur leur permet d’empocher 27,08 M€.

Si on ajoute toutes ces sommes, en plus de la prime de participation, le LOSC va recevoir un chèque de 78,72 M€. De son côté, le PSG, 15e, a fini en beauté son parcours (4 victoires, 1 nul et 3 défaites). Ainsi, les primes liées à la performance leur rapportent 9,1 M€. En plus de toutes les autres primes, notamment celle liée au classement (7,47 M€), la formation française va toucher 1 M€ suite à sa place en barrages. Au total, le PSG, qui a meilleur coefficient UEFA que le LOSC, va déjà mettre la main sur un pactole d’un peu plus de 80,9 M€. L’AS Monaco (17e), de son côté, va renflouer ses caisses avec une somme de 59,76 M€. Grâce à son incroyable parcours, le Stade Brestois (18e) va recevoir 51,82 M€, dont 9,1 M€ par rapport à ses performances (4 victoires, 1 nul, 3 défaites). Il faut noter que pour le moment, Liverpool est le club ayant empoché le plus d’argent. En effet, les Reds ont gagné un peu plus de 99 M€ !