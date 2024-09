Gains Ligue des champions : les clubs français peuvent s’en mettre plein les poches !

Qui va succéder au Real Madrid ? C’est la grande question entourant cette Champions League 2024-25. Une édition qui sera particulière puisque l’UEFA va inaugurer la nouvelle formule du tournoi. En effet, la traditionnelle phase de poules (8 poules de 4 avec des matches aller-retour) a été remplacée par un nouveau format dans lequel les 36 clubs qualifiés sont regroupés dans le même groupe. Chaque équipe va ainsi jouer 4 rencontres à domicile et 4 matches à l’extérieur (8 au total, ndlr). Ce qui n’est pas au goût de tout le monde. En effet, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la nouvelle Ligue des champions et le rythme infernal imposé aux footballeurs.

La suite après cette publicité

L’UEFA a divisé les gains en 3 parties

Mais les clubs pourront se consoler avec un joli pactole. Comme à l’accoutumée, l’instance dirigeante du football européen va verser une belle somme d’argent aux équipes qualifiées pour la C1. L’UEFA a d’ailleurs expliqué cela dans un communiqué de presse il y a quelque temps. «Le montant total disponible pour distribution aux clubs participants en 2024/25 s’élève à 3,317 milliards d’euros, dont 2,467 milliards d’euros (74,38 %) iront aux clubs participant à l’UCL (C1) et à la Super Coupe de l’UEFA, 565 millions d’euros (17,02 %) aux clubs participant à l’UEL (C3) et 285 millions d’euros (8,6 %) aux clubs participant à l’UECL (C4).» Sans surprise, les équipes engagées en Ligue des champions auront la plus grosse part du gâteau.

À lire

PSG : la réaction glaciale de Marquinhos à la signature de Rabiot à l’OM

Pour cette nouvelle édition et plus largement pour le cycle allant de 2024 à 2027, les recettes distribuées aux clubs participants seront divisées en trois parties différentes. Ainsi, l’UEFA parle d’un «nouveau pilier "valeur" qui est une combinaison des anciens piliers « part de marché » (valeur du marché du pays) et « coefficient » (coefficient individuel du club). Le pilier « valeur » comprend deux éléments : la partie européenne et la partie non européenne. Les montants alloués à ces deux parties seront proportionnels au résultat effectif de la vente des droits médias pour cette compétition sur les marchés de l’UEFA (partie européenne) et sur tous les autres marchés (partie non européenne). Le ratio entre la partie européenne et la partie non européenne dépendra des contrats conclus avec les marchés médias pour le cycle entier d’ici au 1er juillet 2024.»

La suite après cette publicité

Une prime de participation fixe

En ce qui concerne le deuxième pilier, les écuries recevront une prime de participation individuelle de 18,62 M€, avec un premier versement de 17,87 M€ et un solde de 750 000 euros. Elles toucheront aussi une prime liée à la performance. En cas de victoire, l’équipe gagnante empochera 2,1 millions d’euros. Un match nul rapportera 700 000 euros. En cas de défaite, les clubs ne perçoivent pas un euro. De quoi motiver nos représentants français, à l’image du Paris Saint-Germain. Les champions de France qui vont affronter Girona, le PSV, l’Atlético de Madrid et Manchester City au Parc des Princes. Ils se déplaceront pour défier Arsenal, le Bayern Munich, Salzbourg et Stuttgart.

Si les troupes de Luis Enrique croiseront le fer avec de gros morceaux, il y aura des coups à faire et donc de l’argent à prendre au passage en cas de bons résultats. L’AS Monaco (Barça, Dinamo Zagreb, Etoile Rouge, Bologne, Benfica, Arsenal, Aston Villa et Inter), le LOSC (Sporting CP, Real Madrid, Atlético, Juventus, Bologne, Sturm Graz, Liverpool et Feyenoord) et Brest (Sturm Graz, Salzbourg, Leverkusen, Sparta Prague, Barça, PSV, Shakhtar et Real Madrid) espèrent, eux aussi, faire de bons coups.

La suite après cette publicité

Qui va gagner la Ligue des Champions 2024-25 ? Manchester City Real Madrid Bayern Munich PSG Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le vainqueur peut s’en mettre plein les poches

De plus, les clubs qui se qualifieront pour la phase à élimination directe pourraient encore augmenter leur pactole. Dans le détail, la qualification pour les matches de barrage de la phase à élimination directe rapportera 1 M€ à chaque club. Une place en 1/8e de finale permettra d’empocher 11 M€ pour chaque club. En 1/4 de finale, les clubs gagneront 12,5 M€. En 1/2 finale, ils recevront un chèque de 15 M€. Enfin, les finalistes percevront chacun 18,5 M€. Le vainqueur, lui, recevra 6,5 M€ supplémentaires. Il obtiendra également 4 M€ pour sa qualification pour la Supercoupe d’Europe. Si on met de côté les primes liées au classement, aux résultats des rencontres et au pilier "valeur", le club qui soulèvera la coupe aux grandes oreilles touchera au moins 86,5 M€ rien que pour son parcours. De quoi faire rêver de nombreuses écuries, notamment nos représentants tricolores, qui toucheront au moins 18,62 M€ pour leur participation. Mais ce montant risque d’augmenter selon les performances et le classement des clubs français engagés en C1.

En effet, l’UEFA a aussi mis en place une prime liée au classement final à l’issue de la phase de ligue. «Chaque équipe recevra ainsi un montant sur la base de son classement final dans la phase de ligue. Le montant total disponible pour les primes liées au classement dans la ligue est divisé en 666 parts égales (1+2+3+…+35+36). La valeur initiale de chaque part sera de 275 000 euros. L’équipe la moins bien classée recevra une part (275 000 euros). Une part étant ajoutée à chaque rang, l’équipe la mieux classée recevra 36 parts (…) En plus des primes liées au classement de la phase de ligue, les clubs classés aux rangs 1 à 8 recevront un montant supplémentaire de 2 millions d’euros, et les clubs classés aux rangs 9 à 16 recevront un montant supplémentaire de 1 million d’euros», peut-on lire sur le communiqué. Pour ces primes-là ; il faudra donc attendre de connaître le classement des équipes après les 8 matches de groupe. Mais le premier du classement gagnera 9,9 millions d’euros, le dernier, lui, empochera 275 000 euros. Tout cela est une bonne nouvelle pour les clubs tricolores, surtout après le fiasco des droits en L1.