Nike dévoile les nouveaux maillots de Wolfsbourg !

Cette fin de saison dans les 5 grands championnats européens a été importante tant sur le plan sportif que marketing puisque de nombreux clubs et équipementiers en ont profité pour présenter de nouvelles tuniques en vue de la saison 2021-2022. En Bundesliga, Nike a surfé sur la qualification en Ligue des champions de Wolfsbourg en révélant les maillots domicile et extérieur du club avant le match face à Mayence qui s'est déroulé le samedi 22 mai.

Équipé par Nike depuis la saison 2016-2017, l'ancien club de Kevin de Bruyne conserve ses couleurs historiques, et ce, sur ses deux nouvelles tuniques, ce qui est assez rare être souligné. Pour la seconde saison consécutive, la marque à la virgule dévoile deux tuniques dans deux teintes vertes différentes alors que les équipementiers dévoilent souvent des coloris originaux sur les maillots extérieur.

Depuis quelques années, le vert fluo a pris une place importante du côté de Wolfsbourg, si bien qu'il a remplacé le vert plus traditionnel sur la tunique principale. Une sorte de camouflage inspiré du monde de l'automobile fait son apparition en ton sur ton sur le maillot alors que l'on retrouve une touche de vert foncé sur le logo du sponsor maillot « Volkswagen ». Le blanc, historiquement très présent sur les maillots du club fondé en 1945, fait son retour au niveau du bas des manches, de la virgule et du col.

Pour le second maillot, un vert foncé rappelant les maillots d'antan du club a donc été préféré au blanc ou au bleu souvent présents sur les tuniques extérieur. Comme sur le maillot domicile, le logo de Volkswagen se présente dans une autre teinte de vert, qui est cette fois fluo et que l'on retrouve aussi sur la virgule Nike et le col. Au niveau des épaules et des manches, on retrouve un vert plus clair que celui utilisé à l'avant du maillot.