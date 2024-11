Inondations en Espagne : la magnifique initiative de Pedro Chirivella et des joueurs nantais

Originaire de la région de Valence, Pedro Chirivella a logiquement été touché par les dégâts des inondations au sein de la région espagnole. Pour aider les familles touchées par ces catastrophes, le joueur du FC Nantes a décidé d’organiser une collecte de vêtements aux côtés de ses coéquipiers. C’est Antoine Kombouaré, son entraîneur, qui a annoncé la nouvelle en conférence de presse, ce vendredi.

« On a beaucoup échangé cette semaine parce qu’il y a des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes que le foot. Quand ça touche des populations et un joueur qui est avec nous, chez lui, sa famille et ses amis, on est directement impactés. On a eu cette idée de collecte de vêtements, on a fait un message auprès du groupe pour que les joueurs amènent ce qu’ils peuvent afin d’aider tous ces gens qui sont en difficulté », a rapporté le technicien de 60 ans pour RMC Sport. Kombouaré a également indiqué que Pedro Chirivella était en discussion avec des joueurs de Valence pour mettre en place une initiative collective. À noter que la mise en place d’une cagnotte pour récolter des dons est aussi envisagée.