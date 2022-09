PSG - Brest : les compositions probables

La suite après cette publicité

Enchaîner, voici la mission qui attend le Paris Saint-Germain ce samedi à 17 heures. Opposés au Stade Brestois, les Parisiens, vainqueurs de la Juventus Turin en Ligue des Champions, vont tenter de décrocher une sixième victoire en Ligue 1 pour conserver la tête du classement. Au Parc des Princes, les Rouge-et-Bleu croiseront le fer avec des Brestois qui restent sur trois matches nuls consécutifs. Dix-septièmes après cinq journées, les Ty' Zefs auront fort à faire mais veulent lancer leur saison.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur Renato Sanches. «Victime d’une lésion aux adducteurs droits, Renato Sanches restera en soins au Centre d’entraînement. Un nouveau point sera fait dans 10 jours», précisait, en ce sens, le club de la capitale française ce vendredi. Malgré tout, le technicien parisien devrait poursuivre avec son habituel 3-4-1-2.

Le PSG veut poursuivre sa marche en avant !

Dans les cages parisiennes, Gigio Donnarumma sera, sans grande surprise, titularisé. Devant le portier italien, Sergio Ramos, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe devraient former la défense à trois. Bien aidés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes, dans des rôles de piston, Marco Verratti et Danilo devraient former l'entrejeu du PSG. Enfin, la nouvelle recrue Soler pourrait être préférée à Messi et débuter aux côtés de Neymar et Mbappé.

Dans les rangs du Stade Brestois, Steve Mounié, Romain Del Castillo et Jérémy Le Douaron manqueront quant à eux l'appel. En revanche, Michel Der Zakarian pourra compter sur le retour de Noah Fadiga. Face à l'ogre parisien, le SB29 pourrait alors débuter en 5-3-2. Devant Bizot, aligné dans les buts, Duverne, Chardonnet, Herelle, Brassier et Pereira Lage seront chargés de bloquer les offensives parisiennes. Au milieu de terrain, Magnetti et Belkebla devraient accompagner Lees-Melou. Enfin, aux côtés d'Honorat, Slimani tentera de faire trembler l'arrière-garde du champion de France en titre.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur un premier but de Mbappe pour tenter de remporter 340 € (cote à 3,40). (cotes soumises à variation)