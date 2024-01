PSG : Cher Ndour privilégie un prêt au Portugal

C’était l’un des dossiers hivernaux que le Paris Saint-Germain se devait de gérer. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, le milieu italien, Cher Ndour, a reçu de nombreux intérêts de clubs italiens et portugais, avec la Sampdoria d’Andrea Pirlo en pole position pendant plusieurs semaines. Mais d’après les informations de Fabrizio Romano, le natif de Brescia va finalement être prêté à Braga où il y jouera pendant les six mois à venir. Les tests médicaux sont attendus cette semaine au Portugal. Une information que nous pouvons vous confirmer. De plus, d’après nos indiscrétions, les clubs italiens étant parfois trop frileux à l’idée d’utiliser les jeunes joueurs, le clan Ndour a privilégié un retour au Portugal où il a évolué avec Benfica avant son transfert à Paris.

Et selon nos informations supplémentaires, le Paris Saint-Germain craignait aussi d’envoyer un nouveau joueur en Serie B suite à l’échec du prêt de Noha Lemina à la Sampdoria, plus tôt dans la saison. La direction parisienne compte sur Cher Ndour mais souhaite que son joueur trouve des minutes pour poursuivre son développement. Le SC Braga n’a jamais lâché la corde et a accéléré les négociations ces derniers jours. La direction du club s’était déjà renseignée dès le mois de décembre au sujet d’un possible prêt du jeune Italien. Actuellement 4ème du championnat portugais, Braga voulait renforcer l’axe de l’équipe entraînée par Artur Jorge, alors que l’effectif n’est composé que de six milieux dont deux défensifs.