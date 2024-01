Mercato PSG : cinq clubs italiens veulent Cher Ndour

Le 12 juillet 2023, le jeune milieu, Cher Ndour (19 ans), a paraphé un contrat de cinq saisons avec le Paris Saint-Germain, quittant ainsi le club portugais du Benfica avec qui il avait réalisé une belle pré-formation, notamment en Youth League, jusqu’à la fin de son bail avec l’équipe lisboète. Une arrivée majoritairement tournée vers l’avenir, bien que le natif de Brescia ait été conservé dans le groupe professionnel parisien sur cette première partie de saison. Néanmoins, il n’a été que très peu utilisé par Luis Enrique, n’apparaissant qu’à quatre reprises dont sa toute première titularisation dimanche soir, face à l’US Revel (0-9), en 32es de finale de la Coupe de France. Une belle rencontre durant laquelle Cher Ndour a également fêté son premier but sous les couleurs parisiennes, en signant une jolie réalisation d’une frappe puissante en lucarne.

«C’est une compétition importante. Il était important pour nous d’entrer en force dès le début du match et de l’emporter. Si vous ne jouez pas ces matches à 100%, vous pouvez aller jusqu’aux tirs au but. On ne sait jamais qui peut gagner, ils ont bien joué. Je suis content de mon premier match en tant que titulaire, mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe. Je me sens bien, je m’entraîne toujours dur pour être prêt pour les matches quand l’entraîneur a besoin de moi. Je suis là et je suis heureux. J’ai aussi marqué un beau but, donc je peux dire que c’était une soirée parfaite», a expliqué le milieu italien aux micros du site officiel du club PSG.TV, après la large victoire de son équipe dimanche. Bloqué derrière la concurrence composée de Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Kang-in Lee, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler, Cher Ndour cherche un moyen de grappiller des minutes, alors que plusieurs clubs, notamment en Italie, le surveillent de près dans l’espoir de s’accorder avec Paris sur la base d’un prêt de 6 mois.

Selon nos informations, le club de la Sampdoria, pensionnaire de Serie B, continue de se battre pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. L’entraîneur italien, Andrea Pirlo, considère l’arrivée en prêt de Cher Ndour comme une priorité absolue durant le mercato d’hiver, alors que la direction génoise voit en lui un titulaire indiscutable et un leader adéquat pour accrocher un ticket pour les Playoffs de Serie B sur la deuxième partie de la saison. Une chance que pourrait saisir le jeune milieu italien pour engranger des minutes et de l’expérience afin de mieux revenir au PSG cet été. Luis Enrique s’était d’ailleurs expliqué sur la gestion du cas Cher Ndour : «C’est un joueur très jeune, international avec les espoirs italiens. Il a des conditions physiques et techniques de très haut niveau. Il serait titulaire partout en L1. Mais ici, il y a de la compétition et c’est difficile de lui donner des minutes. C’est une merveille et un exemple de ce que doit être un jeune joueur. Il n’a jamais raté un jour en termes de niveau technique et physique. En sachant qu’il n’est pas dans la liste de C1, il s’entraîne toujours de manière professionnelle. C’est un joueur avec un grand avenir».

Néanmoins, d’après nos indiscrétions, la Sampdoria devra se montrer convaincante puisque la concurrence s’annonce rude cet hiver pour un prêt de Cher Ndour. En effet, d’autres clubs de haut de tableau de Serie B lorgnent le jeune milieu italien, notamment Brescia - ville natale de Ndour -, Como, Modena et Palermo. Quatre écuries de l’antichambre italienne qui sont actuellement bien placées pour la montée en Serie A ou du moins, pour une qualification aux Playoffs de Serie B, qui auront lieu en juin prochain. Du côté de Paris, la direction ne s’opposerait pas à un départ en prêt de son joueur cet hiver mais souhaite trouver une situation dans laquelle Cher Ndour pourra s’épanouir assurément. Pour rappel, le Besiktas et le Sporting Braga avaient déjà sondé le PSG durant le mois de décembre, à l’heure où le club portugais de Moreirense, actuellement 6ème de Liga Portugal, espère renforcer son entrejeu cet hiver et pense aussi au joueur passé par les écoles de l’Atalanta. En tout cas, Cher Ndour ne laisse personne indifférent en Italie et au Portugal.