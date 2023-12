PSG : Luis Enrique se justifie sur la gestion de Cher Ndour

Interrogé sur le cas Cher Ndour quelques heures avant le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du HAC, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, Luis Enrique a tenté de justifier la faible utilisation de l’Italien de 19 ans. Pour rappel, celui qui est arrivé en provenance de Benfica, l’été dernier, n’a disputé que 25 petites minutes de jeu depuis son arrivée dans la capitale française.

«C’est un joueur très jeune, international avec les espoirs italiens. Il a des conditions physiques et techniques de très haut niveau. Il serait titulaire partout en L1. Mais ici, il y a de la compétition et c’est difficile de lui donner des minutes. C’est une merveille et un exemple de ce que doit être un jeune joueur. Il n’a jamais raté un jour en terme de niveau technique et physique. En sachant qu’il n’est pas dans la liste de C1, il s’entraine toujours de manière professionnelle. C’est un joueur avec un grand avenir». Voilà qui est dit !