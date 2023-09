Un nouveau scandale éclate autour du Mondial 2022 au Qatar

La Coupe du monde 2022 continue à faire couler beaucoup d’encre. Organisé au Qatar, l’événement sportif a fait l’objet de nombreuses controverses liées notamment aux questions du respect des droits humains et aux enjeux environnementaux. Dernièrement, un nouveau scandale entourant l’attribution du Mondial 2022 à l’émirat du Moyen-Orient vient d’éclater au grand jour. Selon les informations de l’Obs, le consultant et expert médiatique sur les sujets relatifs au terrorisme, Jean-Charles Brisard, et son ex-épouse, l’avocate Géraldine Lesieur ont été mis examen pour escroquerie et recel du délit de corruption.

La suite après cette publicité

Ces deux nouvelles mises en examens s’inscrivent dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par deux juges d’instruction parisiens en 2019 sur les conditions de la désignation du Qatar comme pays hôte de la 22e édition de la Coupe du monde de football. À noter que les magistrats s’intéressent également au rôle de Reynald Temarii, ex-président de la Confédération océanienne de football (OFC), défendu à l’époque par Géraldine Lesieur en marge de sa suspension par la FIFA pour infraction au code d’éthique. Ne pouvant plus siéger au comité exécutif de l’instance dirigeante le jour du vote (2 décembre 2010), le dirigeant tahitien aurait empêché son remplaçant de voter à sa place après avoir été conseillé par Jean-Charles Brisard de faire appel de sa suspension dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre.