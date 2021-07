Euro 2020 : l'équipe type de l'UEFA

Quels joueurs ont le plus brillé pendant la compétition ? Si Foot Mercato vous a concocté son onze type de l'Euro, c'est maintenant au tour de l'UEFA d'annoncer le sien. Sans surprise, on retrouve Gigi Donnarumma dans les cages, lui qui a été l'un des principaux artisans du sacre italien. Il est accompagné en défense par deux de ses compatriotes, Leonardo Bonucci et Leonardo Spinazzola, alors que deux Anglais occupent les places restantes derrière : Kyle Walker et Harry Maguire.

Au milieu, on retrouve logiquement Jorginho, avec Pierre-Emile Hojbjerg (Danemark) et Pedri (Espagne), déjà nommé meilleur joueur du tournoi. Le trio offensif est composé de Federico Chiesa, de l'Anglais Raheem Sterling et c'est le Belge Romelu Lukaku qui a été choisi par l'UEFA pour occuper la pointe de l'attaque. Alors, d'accord avec l'UEFA ou pas ?