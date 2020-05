Bundesliga : le Bayern Munich étrille Düsseldorf et s'envole au classement

Le Bayern Munich marche sur l'eau depuis la reprise de la Bundesliga. Avec trois succès consécutifs dont un crucial face à Dortmund mardi dernier (1-0), le champion d'Allemagne comptait sept points d'avance sur le BVB avant son match face à Düsseldorf. Une rencontre de la 29ème journée qui marquait notamment le retour de Lucas Hernandez en charnière centrale. Benjamin Pavard et Kingsley Coman figuraient également dans le 4-2-3-1 façonné par Hans-Dieter Flick. Séduisants dans le jeu, les Bavarois subtilisaient rapidement le cuir à leur adversaire du soir. Fort logiquement, le Bayern était récompensé de son outrageuse domination. Kimmich décalait Gnabry sur la droite dont le centre trouvait Pavard au six mètres.

Le plat du pied du Français était dévié par Jorgensen dans ses propres filets (1-0, 15e). Extrêmement sereins, les hommes de Flick se procuraient une nouvelle opportunité avant la demi-heure de jeu par Müller bien servi par Lewandowski au six mètres. Mais la tentative de l'attaquant allemand était déviée en corner par Kastenmeier (28e). Sur le corner frappé par Müller, Pavard catapultait le cuir de la tête au fond des filets (2-0, 29e). Juste avant la pause, le Bayern Munich prenait le large. Suite à une superbe séquence, Lewandowski trouvait en déviation Kimmich dans la surface qui trouvait Müller. Le joueur allemand retrouvait intelligemment Lewandowski qui poussait le cuir au fond des filets (3-0, 43e).

Lewandowski s'offre son premier doublé face à Düsseldorf

Au retour des vestiaires, Hans-Dieter Flick décidait de remplacer Lucas Hernandez par Michaël Cuisance. Le Bayern Munich ne tardait pas à enfoncer le clou. Décalé par Coman sur la droite, Gnabry distillait un bon centre pour Lewandowski dont la Madjer trompait Kasteinmeier (4-0, 50e). L'attaquant polonais en profitait pour inscrire son vingt-neuvième but de la saison en Bundesliga. Le festival offensif bavarois se poursuivait avec Alphonso Davies qui récupérait le ballon aux abords de la surface et ajustait de près le portier de Düsseldorf (5-0, 53e).

Sur un nuage, le Bayern ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et Benjamin Pavard manquait de peu le doublé sur une belle volée repoussée par Kasteinmeier (56e). Grâce à ses cinq buts d'avance, le champion d'Allemagne pouvait faire souffler ses cadres. Ainsi, Pavard et Coman cédaient leur place à Odriozola et Perisic (63e). Sonné, le Fortuna Düsseldorf réagissait sporadiquement avec une belle frappe signée Gießelmann bien détournée par Neuer (65e). En fin de match, les hommes de Flick déroulaient face à une formation de Düsseldorf au bord de la rupture et très limitée. Grâce à cette 21ème victoire de la saison, le Bayern Munich reléguait provisoirement le Borussia Dortmund à dix longueurs au classement.

