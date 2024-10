FIFA : une centaine de joueuses s’engagent contre l’Arabie saoudite

Elles sont plus de 100 à avoir envoyé une lettre à la FIFA. El Pais nous rapporte que plus d’une centaine de joueuses de football professionnel ont décidé d’agir contre l’Arabie saoudite et sa compagnie publique pétrolière. Le but de cette lettre, demander à la FIFA de rompre son contrat de sponsoring avec l’État du Golfe à cause de «l’oppression systématique des femmes et des homosexuels dans ce pays». révèle le média espagnol.

Parmi les 106 signataires de cette lettre, des femmes venant de 24 pays différents, plusieurs noms ressortent comme notamment celui de la Finlandaise Sanni Franssi, qui évolue à la Real Sociedad en Liga féminine. Cependant, en face, il s’agit du plus gros contrat de sponsoring jamais signé par la FIFA, il pourrait rapporter jusqu’à 11 milliards d’euros, d’ici 2034. Pas sûr que la FIFA renonce si facilement à cette rentrée d’argent pharaonique.