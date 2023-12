Le Sénégal au cœur d’un scandale avant la CAN

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, les hommes d’Aliou Cissé tenteront de décrocher un second titre consécutif. Mais à moins de trois semaines de son entrée en lice dans la compétition, le sélectionneur des Lions de la Téranga semble être confronté à un fâcheux problème dans la mesure où lui et son staff n’ont plus reçu le moindre salaire depuis le mois de juin à en croire les informations rapportées par GalsenFoot et la presse sénégélaise.

Selon le média, le technicien de 47 ans aurait connu une situation similaire par le passé, notamment lors de son intronisation au poste de sélectionneur en 2015, mais espérait depuis que cet épisode ne soit plus qu’un lointain souvenir. Il s’avère également que le natif de Ziguinchor aurait tenté de cacher cette information dans l’optique de ne pas compromettre la préparation de son équipe pour la CAN. En parallèle, la Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a, à l’heure actuelle, pas communiqué sur cette affaire.