Youth League : l'OM décroche le nul face au Sporting CP

Une semaine après son énorme déconvenue à Marseille face au Sporting CP (6-0), les jeunes de l'OM sont allés chercher un match nul (1-1) lors de cette 4e journée de phase de groupes de Youth League. Ce résultat plutôt positif a tout de même des conséquences. Cela signifie que les Minots ne peuvent plus terminer premiers de leur poule et donc se qualifier directement pour les 8es de finale.

La suite après cette publicité

Ils pourront au mieux décrocher la 2e place, synonyme de barrage. Et encore, il faudra réaliser un sans-faute contre Tottenham et l'Eintracht Francfort, en plus de voir les Allemands perdre leurs deux derniers matchs. La performance au Portugal (but de Bastien Dessus à la 65e) pourra encourager les jeunes Marseillais à réaliser un exploit.