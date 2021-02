PSG-Nice : les notes du match

A l'occasion de la 25ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait l'OGC Nice au Parc des Princes. Galvanisés par leur succès au Vélodrome face à l'OM (2-0) le week-end dernier, les Parisiens étaient privés notamment de Di Maria, Neymar ou encore Verratti. Côté niçois, on souhaitait enchaîner après la large victoire obtenue face à Angers (3-0). Pour cette affiche de 17 heures, Mauricio Pochettino alignait un 4-4-2 et titularisait notamment Draxler et Moïse Kean. De son côté, Adrian Ursea optait pour un 4-3-3 avec le trio Rony Lopes, Maolida, Gouiri en attaque.

La suite après cette publicité

Dans les premières minutes, le PSG confisquait le ballon à son adversaire mais ne parvenait pas à s'approcher des buts niçois. Il fallait attendre la 19ème minute pour entrevoir la première frappe cadrée du match. Décalé par Gueye, Mbappé voyait sa frappe enroulée bien captée par Benitez. Trois minutes plus tard, le champion de France ouvrait le score.

Kean décalait Kehrer sur la droite qui centrait pour Icardi. L'attaquant argentin touchait du bois et Draxler catapultait le ballon au fond des filets (1-0, 22e). Juste avant la pause les hommes de Pochettino manquaient le break. Sur une belle passe de Paredes dans le dos de la défense, Mbappé ratait totalement sa volée (39e). Deux minutes plus tard, Gouiri seul dans la surface sur un centre de Claude-Maurice ratait l'immanquable (41e). Au retour des vestiaires, le Gym se procurait une belle occasion par Rony Lopes dont la frappe passait au dessus (49e). Deux minutes plus tard, les Aiglons égalisaient par Rony Lopes qui profitait d'une erreur de Marquinhos pour catapulter le ballon au fond des filets (1-1, 51e).

Une égalisation qui galvanisait les Niçois qui se procuraient une belle occasion. Sur la droite, Claude-Maurice distillait un bon centre pour Gouiri dont la tête était bien captée par Navas (56e). Trois minutes plus tard, Draxler décalait Mbappé dont la frappe vicieuse flirtait avec le montant de Benitez (59e). Le match s'emballait et Nice manquait de prendre l'avantage. Maolida alertait dans le dos de la défense Gouiri dont la frappe heurtait le transversale (61e). Dans le dur, le PSG parvenait à reprendre l'avantage dans le dernier quart d'heure. Mbappé sur la gauche distillait un bon centre pour Icardi qui remisait pour Kean dont la tête ajustait Benitez (2-1, 76e). Grâce à ce dix-septième succès de la saison, le Paris Saint-Germain prenait provisoirement la tête du championnat.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Paredes (7) : depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'international argentin demeure incontournable dans l'entrejeu parisien. Premier relanceur de son équipe, l'intéressé se distingue par sa qualité dans les transmissions, notamment dans le jeu long. Sa volonté de jouer vers l'avant reste à souligner. Sa magnifique passe pour Mbappé dans le dos de la défense aurait pu être décisive (39e). Malgré l'égalisation niçoise, l'ancien joueur du Zenit s'est évertué à distribuer le jeu avec le souci de faire monter le bloc équipe, même si ses partenaires sont moins parvenus à le trouver après l'égalisation niçoise. Remplacé à la 83e par Danilo

PSG

Icardi (4,5) : aligné d'entrée avec Mbappé et Kean sur le front de l'attaque, le buteur argentin se trouve à la réception du bon centre de Kehrer qui amène l'ouverture du score (1-0, 22e). Invisible et difficile à trouver par ses partenaires, l'ancien joueur de l'Inter réalise une superbe remise pour Kean sur le deuxième but parisien (2-1, 76e).

Kean (5,5) : l'attaquant italien occupait le couloir droit de l'attaque du PSG en cette fin d'après-midi. Son travail dos au but et son décalage amènent l'ouverture du score parisienne (1-0, 22e). Ce nouveau positionnement ne lui a pas forcément convenu malgré sa puissance physique. L'international transalpin a souffert d'un manque évident de repères. Mais le joueur prêté par Everton n'a jamais abdiqué et a profité d'une belle remise d'Icardi pour inscrire le deuxième but parisien (2-1, 76e). Remplacé à la 82e par Herrera averti à la 88e pour contestations

Nice

Benitez (4) : en première période, le portier argentin n’est pas vraiment inquiété à part sur l’ouverture du score de Draxler (22e) où il peut difficilement sauver son équipe sur le but du milieu de terrain allemand. Le PSG tente beaucoup mais ne cadre que très peu et le gardien niçois n’a que quelques interventions à faire (62e) sur des tentatives pas assez dangereuses. Match contrasté pour Benitez qui encaisse deux buts sur deux actions où il ne peut pas faire grand chose.

Pelmard (4) : le jeune latéral français a bien contenu Mbappé en première période. Souvent concentré face à l’international tricolore, il a été solide plus d’une fois en un contre un (28e, 42e). En seconde période il monte moins sur son côté droit et reste plus en retrait pour tenter d’assurer offensivement. Malgré que le jeu a souvent penché sur le côté droit, il est le défenseur qui touche le moins de ballons sur ce match (57 contre 89 pour Kamara).

Todibo (4,5) : en difficulté en première période, il tente de montrer un tout autre visage en seconde, où il monte en puissance et tente d’apporter offensivement en étant très haut sur le terrain. Il est fautif sur le but de Kean (76e) où il laisse l’attaquant italien seul face au but. À la relance il perd plusieurs ballons et remporte peu de duels. Match compliqué pour l’ancien barcelonais.

Saliba (4,5) : match intéressant du jeune défenseur français prêté par Arsenal. Arrivé il y a quelques semaines après avoir passé plusieurs mois au placard à Londres, il montre de bonnes choses dans ce match en remportant les quelques duels qu’il joue, et en réussissant la plupart de ses passes lorsqu’il est à la relance. Pas fautif sur les deux buts du PSG, il aura été le défenseur niçois le plus solide ce soir.

Kamara (5) : le joueur défensif le plus intéressant offensivement. Avec une grosse activité sur son couloir gauche, l’ancien rémois a tenté d’apporter en contre en première période (31e). En seconde période il continue d’apporter beaucoup dans son rôle de piston et délivre plusieurs bons centres (57e). Toujours très intéressant dans son rôle d'arrière latéral offensif.

Claude-Maurice (5,5) : match à deux visages pour l’ancien meneur de jeu de Lorient. À l’image de ses coéquipiers de l’attaque, il est très peu en réussite en première période, mais est tout de suite plus intéressant en seconde, à l’image de cette belle percée à la 55ème minute où il tente de faire la différence dans la surface. Il enfile également le costume de meneur de jeu et tous les ballons passent par lui.

Boudaoui (3,5) : positionné entre la défense et le milieu dans ce 4-1-4-1 niçois, le récupérateur algérien devient défenseur lorsqu’il faut relancer. À l'image de Lees-Melou, il est positionné plus haut sur le terrain en seconde période et son pressing est plus agressif ce qui lui permet de récupérer plus de ballons.

Lees-Melou (4,5) : le capitaine de l’OGC Nice était placé sur le terrain sur le papier mais a été plus en vu défensivement, où il récupère des ballons plus bas sur le terrain et remporte de nombreux duels (6 duels remportés sur 8). Aucun tir dans le match, il tente de faire la différence devant en seconde période en se projetant plus, à l’image de son équipe.

Rony Lopes (6) : surement le meilleur joueur de Nice aujourd’hui. Souvent à la baguette des nombreuses tentatives des Aiglons, ce soit en contre (36e) ou sur des centres bien sentis (41e), il est intéressant à la création. Au retour des vestiaires, il s’illustre avec une première jolie tentative (48e) avant de marquer une minute plus tard (49e) d’une superbe frappe puissante après une mauvaise relance de Marquinhos où il se joue de Kimpembe. Bon match de l'ancien sévillan qui montre de belles choses.

Maolida (4) : en l’absence de Kasper Dolberg, c’est l’ancien Lyonnais qui était titularisé en pointe de l’attaque. En première période, il ne touche que 13 ballons et n’est pas assez trouvé pour montrer quelque chose d’intéressant. En seconde période il est beaucoup plus en vu notamment dans un rôle de pivot et son pressing gêne les défenseurs parisiens. Pas le plus intéressant devant le but mais est important dans le jeu niçois.