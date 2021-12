Linfield : Christy Manzinga, le feu follet qui sévie en Irlande du Nord

La suite après cette publicité

Ah, le Royaume-Uni. Ses amateurs de ballon rond, ses ambiances surréalistes dans les stades, sa Premier League et même son Championship, mais ce n'est pas tout. Si certains apprécient également le football en Ecosse, avec notamment la rivalité entre les Glasgow Rangers et le Celtic, d'autres aiment regarder plus au sud-ouest, en Irlande du Nord. Méconnue par certains, la NIFL Premiership, première division locale, est aussi très suivie. Tenant du titre, le Linfield FC essaye déjà de défendre sa couronne et occupe pour le moment la seconde place, derrière le Cliftonville FC, avec un match en moins. Et cette saison, pour tenter de rester sur le toit du pays, les Blues peuvent compter sur Christy Manzinga.

Débarqué en août 2020 dans la capitale Belfast, où le club évolue depuis les quartiers sud, l'attaquant franco-congolais a dû attendre sa deuxième saison pour exploser. Auteur d'un parcours peu commun avec des passages par la Belgique (Dessel Sport, La Louvière, RSC Chatelet) et l'Ecosse (Motherwell FC), le joueur aujourd'hui âgé de 26 ans a longtemps été gêné par les pépins physiques, notamment par un genou bien capricieux. Mais après un exercice 2020/21 frustrant (18 matches, 3 buts, 2 caviars), le principal concerné explose à un peu plus de 1000 kilomètres à vol d'oiseau de l'Hexagone. Aujourd'hui deuxième meilleur buteur du Championnat avec onze réalisations, en douze matches, le joueur formé à Lorient et Angers est sur un nuage.

Des blessures à répétition avant l'explosion

Celui qui a goûté légèrement à la scène européenne cet été, avec les qualifications de Ligue des Champions contre Zalgiris (1 but) et celles de Ligue Europa Conférence face au FK Borac Banja Luka et le CS Fola Esch (1 but, 1 caviar), est sur un très bon rythme sous les couleurs de Linfield. Désormais à une réalisation du meilleur buteur de NIFL Championship (Jay Donnelly, Glentoran), Christy Manzinga veut clairement rattraper le temps perdu et aider son équipe à conserver son titre sur la scène nationale. Et c'est bien parti. Car outre ses buts, que ce soit en finesse ou en puissance, ce dernier pèse dans le jeu et ce n'est pas pour rien que le coach David Healy l'a titularisé à chaque fois en Championnat. Avec un profil de déménageur (1,84m pour 83kg), l'élément offensif fait des ravages au sein des défenses nord-irlandaises et semble enfin connaître une saison référence.

«Je me sens bien mais comme je l'ai dit, le chemin est encore long. Je pense que je ne peux pas être aussi content car c'est le début de saison. Peut-être qu'à la fin, je vous dirai que je suis content de ce que j'ai fait. Mais pour le moment, ce n'est que le début donc je veux juste continuer à travailler dur et obtenir quelque chose à la fin», avait-il d'ailleurs déclaré aux médias du club après son doublé lors de la 1ère journée contre le Crusaders FC (2-0). La suite a donc été intéressante et forcément, les regards commencent à se poser sur lui, alors que le mercato hivernal approche à grands pas et que son contrat se termine en juin prochain au LFC.

Une saison référence et puis s'en va ?

Selon nos informations, Christy Manzinga a d'ailleurs été approché par des clubs allemands et de bas de tableau de Ligue 1 pour une prise d'informations. Mais d'autres formations, de Championship en Angleterre et de Ligue 2 en France, ont elles manifesté leur intérêt. L'attaquant, lui, pourra négocier librement avec des clubs dès le mois de janvier, comme tous les joueurs en fin de contrat à la fin de la saison en cours. Et s'il continue ses belles performances sous les couleurs des Blues, nul doute que le joueur de 26 ans aura d'autres propositions. Les prochaines semaines pourraient donc être agitées...