LOSC-PSG : un point du nul mérité pour Benjamin André

En clôture de la 16e journée de Ligue 1, Lille recevait le Paris Saint-Germain sur ses terres. Dos au mur, les Dogues ont réussi à accrocher le point du nul grâce à une réalisation au bout du temps additionnel du supersub Jonathan David (1-1). Un résultat mérité pour Benjamin André. À l’issue de la rencontre, le Lillois a souligné la force de caractère de son équipe qui a su inverser la tendance pour répondre à l’ouverture du score parisienne.

«C’est toujours très difficile de jouer contre le PSG. Ils ont marqué à un moment où l’on reculait et on perdait trop de ballons. Après, on a été en capacité de prendre le contrôle du match et on a eu des situations dangereuses. C’est mérité. Avec Dembélé et Mbappé en face, il fallait être compact et garder le ballon, ce qu’on a pas su faire en première période. Mais quand on a pris le but, on a joué plus décomplexé et on a eu des bonnes séquences. Au final, on a été récompensé», a exprimé le milieu de terrain nordiste au micro de Prime Vidéo. Avec ce résultat, le LOSC occupe désormais la 4e place du championnat.