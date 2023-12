Ligue 1 : résilient, le LOSC accroche le PSG sur le gong

Difficile de dire que ce LOSC-PSG nous aura autant tenu en haleine que ses trois opus précédents, remportés par les Parisiens avec des scénarios à chaque fois divertissants (1-5, 1-7, 4-3), mais du suspense, il y en aura encore eu. Ce soir, les deux derniers clubs champions de France se sont quittés sur un match nul peu prolifique (1-1), mais au terme d’une rencontre longtemps incertaine où le LOSC aura livré un véritable mano a mano au champion de France en titre. Dans un début de match relativement équilibré où les deux équipes avaient opté pour un round d’observation, les Lillois se créaient d’ailleurs la première situation. Sur une transition, Zhegrova fixait Lucas Hernandez mais voyait sa tentative mourir dans le petit filet extérieur de Tenas (15e). Dans le prolongement, l’ailier kosovar s’illustrait à nouveau. Après avoir mystifié Hernandez d’un crochet dévastateur sur le côté, sa frappe était trop enlevée et s’envolait en tribunes (16e). Un avertissement. La réaction parisienne intervenait cinq minutes plus tard par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Servi par Lee sur le côté droit, l’international français s’embarquait dans une course effrénée, mais sa frappe était trop croisée pour espérer inquiéter Chevalier (21e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 37 16 26 11 4 1 39 13 4 Lille 28 16 8 7 7 2 20 12

La plus grosse situation de cette première période était finalement à mettre au crédit de son coéquipier Vitinha. À l’entrée de la surface, le Portugais décochait une frappe soudaine et puissante, claquée par un Chevalier vigilant (36e). Orphelins d’Hakimi, laissé sur le banc par Luis Enrique, qui avait décidé de titulariser Zaïre-Emery dans un rôle hybride de latéral droit - relayeur afin de densifier son milieu de terrain, les Parisiens peinaient à se montrer menaçants au retour des vestiaires. Ils s’en remettaient tout de même à une faute inutile de Diakité sur Hernandez, synonyme de penalty (62e). Transparent jusque-là, Kylian Mbappé restait de marbre face à Chevalier et inscrivait son 16e but de la saison en championnat. Décousue, la partie voyait les Lillois enflammer la partie. Yazici pensait égaliser, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (72e), tandis que Zhegrova intensifiait lui les moments de chaleur par ses percées saignantes. Tiago Santos, de son côté, tentait un lob vicieux sur Tenas (89e), avant qu’Angel Gomes ne galvaude une nouvelle munition sur coup-franc (90e). Mais la plus grosse situation venait des pieds de l’entrant Jonathan David, trouvé dans la profondeur par Ounas, mais qui butait sur un Tenas jusqu’ici irréprochable. Mais alors que l’on imaginait le PSG repartir avec trois points, le Canadien, plein de flair, douchait les ardeurs parisiennes pour venir égaliser et offrir un point précieux au LOSC sur le gong. Un but capital qui permet au LOSC de repasser 4e (28 points) du classement, à deux unités de Monaco. Le PSG, déjà champion d’automne avant ce soir, laisse Nice à 5 points.