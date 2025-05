Liverpool : la réponse énigmatique d’Arne Slot sur Jérémie Frimpong

La saison prochaine, Liverpool n’aura plus Trent Alexander-Arnold dans ses rangs. Formé au sein du club de la Mersey, le latéral droit est devenu une légende du côté d’Anfield et a décidé de ne pas prolonger l’aventure au-delà de la fin de son contrat. Convoité par le Real Madrid, le joueur de 26 ans risque donc d’exporter ses talents du côté de la Maison Blanche la saison prochaine. En attendant, les dirigeants du champion d’Angleterre s’activent pour trouver un remplaçant digne de ce nom pour pallier le départ de TAA. Et alors que le nom de Jérémie Frimpong revient avec insistance, Arne Slot a botté en touche sur les questions parlant du recrutement possible de son compatriote ce vendredi :

«La réponse va être ennuyeuse. Toute la saison a été consacrée à la prolongation des contrats des joueurs libres et maintenant tout le monde veut savoir quels joueurs nous allons recruter. La réponse est la même : nous ne parlons pas des joueurs que nous voulons recruter tant qu’ils n’ont pas signé pour nous. Ce que je peux dire, c’est que nous avons Conor Bradley qui peut très bien jouer à ce poste et Joe Gomez y a joué à plusieurs reprises. Ce n’est pas comme si Trent Alexander-Arnold partait et que je ne savais pas quoi faire.»