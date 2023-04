William Gallas se paye la tête d’un joueur d’Arsenal

La suite après cette publicité

William Gallas est frustré et le fait savoir. Interrogé par The Sun après la prestation des Gunners vendredi dernier, miraculeusement revenus de nulle part pour décrocher un match nul face à la lanterne rouge Southampton (3-3), l’ancien défenseur d’Arsenal a pointé du doigt la défense londonienne et en particulier celle de l’Ukrainien Oleksandr Zinchenko.

«Zinchenko et Gabriel Jesus étaient en dessous de la moyenne vendredi, et Thomas Partey n’était pas à son meilleur niveau non plus, a souligné l’ancien international français. Zinchenko dormait sur le troisième but de Southampton, et ce n’était pas la première fois qu’il était pris à défaut. Défendre n’est pas sa force. En un contre un, c’est souvent un problème. C’est l’un des joueurs les plus expérimentés d’Arsenal et, dans ce type de matchs, vous en avez besoin de cette expérience… Ce n’est pas ce que l’on a vu. Il n’a pas été performant lors des derniers matchs.» Opposé à son ancien club Manchester City ce mercredi (21h00), l’Ukrainien aura l’occasion de se racheter et de permettre, pourquoi pas, à son club de réaliser un grand pas vers la course au titre de champion d’Angleterre, qu’il dévore des yeux depuis 2004.

