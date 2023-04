Premier League : Arsenal arrache un incroyable nul contre Southampton mais lâche deux points dans la course au titre

Honneur au leader dans cette 32e journée de Premier League. Après deux matchs nuls de suite, Arsenal pensait se refaire la cerise à l’occasion de la réception de Southampton, lanterne rouge du championnat. Mais très rapidement, les hommes de Mikel Arteta ont déchanté. Après 26 secondes exactement et cette erreur de relance de Ramsdale, offrant l’ouverture du score à Alcaraz (0-1, 1e). Le leader ne pouvait connaître pire début, à part peut-être d’encaisser un nouveau but signé Theo Walcott, un ancien de la maison, sur cette offrande du premier buteur (0-2, 14e). Sonné d’entrée, Arsenal ne s’écroulait pas pour autant et parvenait même à réduire rapidement le score grâce à Martinelli (1-2, 20e). Ce match était déjà fou mais on n’avait encore rien vu.

Ramsdale sauvait les siens sur ce double arrêt (26e), alors qu’Alcaraz suppléait son gardien juste avant la pause en repoussant la tête de Gabriel sur sa ligne (45e+2). Après l’heure de jeu, les Saints pensaient mettre fin aux espoirs des Gunners avec ce nouveau but de Caleta-Car sur corner (1-3, 66e). Le titre était en train de filer entre les doigts des Londoniens, mais c’était sans compter sur leur esprit de résilience. Gabriel Jesus manquait le cadre (69e) mais Odeggard rallumait la lumière (2-3, 88e). Dans la foulée, Saka faisait chavirer l’Emirates en arrachant l’égalisation (3-3, 90e). La victoire semblait encore possible. Les Gunners poussaient et y croyaient à nouveau mais Trossard frappait sur la barre (90e+2), alors que la tentative de Nelson échouait à un cheveu du poteau (90e+5). Ce troisième nul de suite fait mal à 5 jours d’un déplacement à Manchester City, même si le club de la capitale a 5 points d’avance sur son dauphin, mais deux matchs de plus.

