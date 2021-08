Mohammed Daramy en partance pour l'Ajax Amsterdam

D'après les informations de B.T., l'Ajax Amsterdam pourrait dépasser le Club Bruges dans la course à la signature de l'attaquant danois du FC Copenhague Mohammed Daramy. La direction ajacide devrait proposer une offre comprise entre 12 et 14 millions d'euros, ce qui sera la plus grosse vente de l'histoire du FCK. Les deux clubs ont convenu que l'international espoirs devrait disputer son dernier match avec les Løverne face à Sivasspor, pour le barrage retour de la Ligue Europa Conference la semaine prochaine.

Mohammed Daramy est l'une des meilleures pépites du championnat danois et réalise son meilleur début d'exercice en carrière, avec 3 buts et 2 passes décisives en 9 matchs toutes compétitions confondues. L'avant-centre de 19 ans avait également été dans le viseur du RC Lens, l'AC Milan et l'Olympique Lyonnais.