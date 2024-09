Kylian Mbappé adoube Bradley Barcola

Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse ce jeudi en marge de la rencontre prévue vendredi soir entre la France et l’Italie au Parc des Princes. Le capitaine de l’équipe de France a été interrogé sur son partenaire en sélection, mais plus en club, Bradley Barcola, auteur d’un début de saison très réussi avec le Paris Saint-Germain. Et Mbappé a tenu à prévenir les journalistes sur les commentaires à l’égard de Barcola, dont il a bien observé les rencontres.

La suite après cette publicité

« Je suis juste content pour lui. Avant d’être un très bon jouer, c’est un très bon garçon. Je lui souhaite le meilleur. Je souhaite que vous l’épargniez parce qu’aujourd’hui c’est frais, c’est nouveau. Mais quand il y aura des matches où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c’est un nul. C’est un potentiel très grand. Il est dans un grand club dans lequel il va progresser et jouer des grands matches. Il peut faire encore mieux. Dans le match, il prend plus de confiance. Ses coéquipiers ont confiance en lui. C’est une super nouvelle pour lui, le PSG et l’équipe de France », a-t-il déclaré.