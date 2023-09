Man Utd : Solskjaer fait des révélations sur CR7

La suite après cette publicité

L’an dernier, Cristiano Ronaldo (38 ans) était encore, à ce stade de la saison, un joueur de Manchester United. Un club où il a eu beaucoup de mal avec Erik ten Hag et Ralf Rangnick avant lui. Mais concernant Ole Gunnar Solskjaer, le Portugais, qui évolue à présent à Al Nassr en Arabie saoudite, a toujours eu des mots sympathiques. Ce sera peut-être un peu moins le cas après l’interview donnée par le Norvégien à The Athletic.

«C’était une décision très difficile à prendre et compliquée à refuser. J’ai senti que nous devions la prendre, mais elle s’est avérée mauvaise. C’était si bien quand il a signé et les fans ont ressenti cela lors de ce match de Newcastle, quand Old Trafford était en plein essor (après que Cristiano Ronaldo avait marqué deux fois lors d’une victoire 4-1). Il était toujours l’un des meilleurs buteurs du monde, il avait l’air fort. Quand je regardais le calendrier, cela allait être une période décisive : Manchester City, Liverpool et Tottenham, et Leicester à l’extérieur. Puis Chelsea et Arsenal, ainsi que les matchs de Ligue des Champions. Les choses allaient contre nous. Cela a commencé avec Aston Villa à domicile (défaite 1-0) et un penalty manqué en fin de match. Lorsque vous avez un groupe, vous avez besoin que tout le monde tire dans la même direction. Quand les choses n’allaient pas bien, on pouvait voir certains joueurs et certains égos sortir. Nous avons battu Tottenham de manière convaincante 3-0 à l’extérieur, mais nous avons ensuite perdu deux matchs…» CR7 appréciera…ou pas.