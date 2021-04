Serie A : l'Inter Milan cale face à La Spezia, la Juventus s'offre Parme et retrouve le podium

La 32ème journée de Serie A se poursuivait ce mercredi soir avec les matchs qui se déroulaient à 20h45. Leader incontesté du championnat, l'Inter se déplaçait à l'Alberto Picco pour y affronter La Spezia. La soirée démarrait bien mal pour les hommes d'Antonio Conte qui se faisaient surprendre avant le quart d'heure de jeu par Faria (1-0, 12e). Mais l'Inter démontrait de belles ressources mentales et égalisait avant la pause par Perisic (1-1, 39e). Avec ce septième nul de la saison, l'Inter comptait dix points d'avance sur l'AC Milan au classement. De son côté, la Juventus accueillait Parme à l'Allianz Stadium après un début de semaine mouvementé lié à l'actualité de la Super League. La Juve emmenée par le duo Ronaldo-Dybala craquait avant la demi-heure de jeu. Brugman ouvrait le score et plongeait la Vieille Dame dans le doute (0-1, 25e).

La suite après cette publicité

Sonnés, les protégés d'Andrea Pirlo réagissaient juste avant la pause par Alex Sandro (1-1, 43e). Le défenseur brésilien y allait de son doublé juste après la pause sur un service de Cuadrado (2-1, 47e). Cuadrado, dans tous les bons coups ce soir, se trouvait une nouvelle fois à la dernière passe pour De Ligt qui inscrivait le troisième but (3-1, 68e). Grâce à cette dix-neuvième victoire de la saison, la Juventus revenait provisoirement sur le podium de Serie A. Dans les autres matchs de la soirée, la Sampdoria réalisait la bonne opération du jour en s'imposant face à Crotone grâce à Quagliarella (0-1, 53e) et intégrait le top 10 de Serie A. Au terme d'un match spectaculaire, le Genoa était tenu en échec par Benevento (2-2). Cagliari s'exportait bien et l'emportait à Udine (1-0) grâce à un penalty de Joan Pedro (55e). Un succès qui relançait totalement les hommes d'Eusebio Di Francesco dans la course au maintien. Enfin, Bologne était tenu en échec sur sa pelouse par le Torino (1-1).

Les résultats de la soirée

Juventus 3-1 Parme : Alex Sandro (43e, 47e), De Ligt (68e) pour la Juventus ; Brugman (25e) pour Parme

La Spezia 1-1 Inter Milan : Faria (12e) pour La Spezia ; Perisic (39e) pour l'Inter

Crotone 0-1 Sampdoria : Quagliarella (53e) pour la Sampdoria

Bologne 1-1 Torino : Barrow (23e) pour Bologne ; Mandragora (58e) pour le Torino

Genoa 2-2 Benevento : Pandev (11e, 21e) pour le Genoa ; Viola (5e), Lapadula (15e)

Udinese 0-1 Cagliari : Joan Pedro (55e, sp) pour Cagliari

Retrouvez le classement de Serie A ici.