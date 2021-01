Stade Rennais - OL : les compositions sont là

Leader de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace à Rennes avec la volonté d'obtenir le titre honorifique de champion d'automne. Mais pour cela, il faudra faire un résultat contre des Bretons en forme. Les joueurs de Julien Stéphan s'organisent dans un 4-3-3 avec Romain Salin comme dernier rempart derrière Hamari Traoré, Nayef Aguerd, Gerzino Nyamsi et Adrien Truffert. Eduardo Camavinga et Clément Grenier accompagnent Steven Nzonzi dans l'entrejeu tandis que la ligne d'attaque est constituée de Jérémy Doku, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier.

De son côté, l'Olympique Lyonnais poursuit dans son traditionnel 4-3-3 où Anthony Lopes évolue dans les buts derrière Mattia De Sciglio, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Maxwel Cornet. Lucas Paqueta et Houssem Aouar accompagnent Thiago Mendes dans l'entrejeu. Enfin, la ligne d'attaque est constituée de Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Stade Rennais : Salin - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Nzonzi, Camavinga, Grenier - Bourigeaud, Terrier, Doku

Olympique Lyonnais : Lopes - De Sciglio, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi