Croatie : Zlatko Dalic remobilise ses troupes

La suite après cette publicité

La Croatie ne refera pas le coup de 2018 où elle avait atteint la finale. Cette fois, les hommes de Zlatko Dalic s'arrêtent en demi-finale, battus logiquement par l'Argentine de Messi 3-0. Une défaite nette qui fait mal à ce stade de la compétition mais il reste encore un match à jouer. L'autre demi-finale qui se tiendra demain entre la France et le Maroc déterminera le second finaliste mais aussi le nom de l'équipe qui affrontera la Croatie en petite-finale. Il faudra avaler la déception pour repartir à l'assaut du podium. Un vrai objectif pour Dalic, qui a rapidement tenté de remobiliser ses joueurs après la défaite du soir.

«Je n'ai rien à reprocher aux garçons, maintenant il faut relever la tête et préparer le match à venir. La défaite est méritée. J'ai mis Orsic pour prendre de la profondeur sur l'aile gauche. Créer une supériorité numérique et être plus vertical. Mais on a encaissé le troisième but et c'est ensuite devenu difficile de revenir à ce moment-là. Brozovic a ressenti un problème musculaire et je n'ai pas voulu le forcer, mais le garder pour le prochain match. Si quelqu'un nous avait dit que nous aurions atteint les demi-finales, nous aurions signé. Nous sommes fiers. Dans cette Coupe du monde, il nous manquait un vrai attaquant», reconnaît le sélectionneur.