Italie - France : Ibrahima Konaté confirme que les Bleus étaient en mission

C’est ce qu’on appelle une mission remplie avec brio. Ce dimanche, l’équipe de France s’est imposée sur la pelouse de l’Italie en affichant un visage intéressant. Outre cette belle revanche prise sur la défaite encaissée en septembre à domicile face aux Italiens, les Bleus se sont emparés de la première place qui leur permet d’être tête de série pour les quarts de finale de Ligue des Nations qui auront lieu en mars prochain. Auteur d’une belle prestation dans la charnière centrale française, Ibrahima Konaté a confirmé que lui et son équipe étaient en mission ce dimanche à l’issue de la rencontre :

«On était en mission. Dès le début, à l’échauffement, ça s’est vu qu’on était là pour gagner. Les mots du capitaine ? Ce ne sont pas les mots du capitaine qui étaient importants, ce sont les mots de toute l’équipe. Il était important que tout le monde puisse parler dans le vestiaire. Contre Israël, c’est vrai qu’on a eu les occasions de tuer le match et ça ne s’est pas fait. Au-delà de ça, il fallait une remise en question individuelle et collective et c’est ce qu’on a fait. On est super contents parce qu’on a mis de l’envie, on a montré un beau visage et c’est ce qu’on retient.»