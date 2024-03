Des nouvelles de… Lisandru Olmeta

Arrivé en 2020 sur le Rocher en provenance de Corse, Lisandru Olmeta a gravi une à une les marches menant au plus haut niveau, que ce soit avec Monaco ou dans les jeunes catégories de l’équipe de France. C’est lui qui a porté la France jusqu’au titre de Champion d’Europe dans la catégorie U17, arrêtant notamment un tir au but lors du quart de finale face à l’Allemagne (1-1, 4 tab à 3), puis en demie contre le Portugal (2-2, 6 tab à 5). En fin de contrat en fin de saison dernière, le fils de Pascal Olmeta avait décidé de quitter le Rocher pour prendre la direction du Nord de la France et plus précisément du LOSC. « C’est une immense fierté. Je suis ému de signer dans un club comme le LOSC. J’ai faim, je suis hyper excité de commencer sous ce maillot. Le LOSC m’a montré toute sa confiance, je me suis senti très bien dès les premiers contacts. Mes objectifs ? Tout donner. Être le meilleur possible pour le collectif. Apporter à l’équipe et ensuite, atteindre le haut niveau j’espère. Avec le LOSC », expliquait-il lors de sa signature l’été dernier.

Un joli coup pour Lille qui arrachait à moindre coût l’un des meilleurs gardiens de sa génération. Arrivé avec une blessure au scaphoïde à Lille, Olmeta, a effectué une solide préparation sans ballon et a profité de son indisponibilité pour la traditionnelle période d’adaptation au club et à la région n’hésitant pas à venir encourager ses coéquipiers à chaque journée de championnat, ce qui a beaucoup plu en interne et qui a favorisé et accéléré son adaptation dans le Nord. Revenu à l’entrainement en octobre, il a fait ses premiers pas en U19 face à QPR fin octobre avec une clean sheet à la clé (2-0) avant d’intégrer la National 3 où il enchaîne régulièrement avec 8 apparitions avec la réserve lilloise.

Des performances remarquées avec la réserve du LOSC

Grégory Wimbée est aussi un facteur important dans la bonne adaptation d’Olmeta à Lille. L’ancien gardien pro, qui a grandement aidé Lucas Chevalier à devenir le gardien qu’il est aujourd’hui, travaille au quotidien avec le champion d’Europe U17 qui s’entraîne régulièrement avec les gardiens du club, à commencer par le titulaire en équipe de France Espoirs, mais aussi Vito Mannone et Adam Jakubech. Olivier Letang, qui a été l’un des instigateurs de sa venue à Lille, adoube le jeune portier mélangeant bienveillance et exigence. Et les résultats sont là puisqu’Olmeta, qui a fait un banc avec les pros en décembre face à Clermont, impressionne et n’a encaissé qu’un but en 2024 sur les 5 matches qu’il a disputés. Face à Compiègne en National 3, la réserve du LOSC l’a emporté 3-1 mais aurait pu connaître une sacrée désillusion sans un arrêt incroyable d’Olmeta alors que le score était encore à 0-0.

Ces performances pourraient lui ouvrir les portes de l’Equipe de France U19, qui va disputer à la fin du mois les qualifications pour l’Euro U19 avec des matches prévus face à l’Angleterre, la Belgique et la Lituanie. Mais d’ici là, le fils de Pascal va devoir continuer à travailler d’arrache-pied dans le Nord avec l’objectif de monter petit à petit dans la hiérarchie des gardiens du LOSC. C’est ce qui était convenu lors de son arrivée à Lille l’été dernier. Pour le moment, Lisandru Olmeta est dans les temps de passage…