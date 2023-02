JT Foot Mercato : le futur mercato low cost du FC Barcelone

Le Barça se serre la ceinture

Le FC Barcelone a dépensé plus de 150 millions d’euros pour recruter cette saison, pour un club en difficulté financière, c’est beaucoup, les Blaugranas prévoient donc de faire un low cost cet été. Ils vont démarrer par un grand chantier de prolongations de contrat. Sergi Roberto se serait vu proposer un contrat d’une année supplémentaire, plus une en option par son club formateur, d’après Mundo Deportivo. Puis Sergio Busquets, libre l’été prochain, va voir le club de sa vie lui offrir une nouvelle année de contrat, selon Sport. Et auteur d’une très belle saison avec le FC Barcelone, le jeune latéral gauche Alejandro "Alex" Baldé pourrait se voir offrir un nouveau contrat. On se dirige vers une prolongation jusqu’en 2027, mais le joueur a de sacrées exigences. Il aimerait voir ses émoluments s’aligner sur ceux de Gavi et Araujo. Surtout, il y a le cas Ousmane Dembélé. Une nouvelle fin de contrat en 2024, la direction barcelonaise veut absolument prolonger son bail en Catalogne. On devrait tout de même voir de nouveaux joueurs avec le maillot du Barça la saison prochaine. Annoncée lors du dernier mercato hivernal, Julián Araujo devrait malgré tout rejoindre le club blaugrana dans les prochaines semaines. Puis Stefan Mitrovic, le nouveau prodige de l’Étoile Rouge de Belgrade, est une priorité du FC Barcelone d’après Sport. Enfin, la presse catalane rapporte que le Barça veut toujours s’offrir le Brésilien Wesley. Flamengo ne veut pas vendre le joueur pour moins de 15 M€, soit le montant de sa clause libératoire.

Bonnes nouvelles pour le PSG

Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors du match de Ligue 1 à Montpellier, Kylian Mbappé a été annoncé absent des terrains pour une durée estimée à trois semaines. Mais selon Le Parisien, le Français récupère vite, mieux qu’un joueur lambda. Puis Lionel Messi devrait être apte à affronter les Bavarois. Malgré une douleur aux ischio-jambiers qui va l’empêcher de jouer contre Monaco demain, La Pulga sera de retour à l’entraînement lundi.

Ancelotti le Brésilien

Selon ESPN Brasil, Carlo Ancelotti aurait donné son accord pour prendre en charge la Seleção. Il devrait signer un contrat qui débutera en juillet 2023 et se terminera en août 2026, après la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, Canada et Mexique. Lié au Real jusqu’en 2024, le technicien italien devrait donc finir la saison à Madrid. Les joueurs brésiliens du club madrilène auraient même été informés.