Gautier Larsonneur rejoint l’AS Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne a officialisé ce vendredi l’arrivée du gardien de but français Gautier Larsonneur, en provenance du Stade Brestois, qui s’engage pour deux saisons et demi. Si les Verts n’ont pas communiqué le montant du transfert, le quotidien L’Équipe parle d’un chèque estimé à 1,6 million d’euros. Prêté à Valenciennes en première partie de saison, le portier de 25 ans a disputé 17 rencontres de Ligue 2 avec Valenciennes, pour 14 buts encaissés et 6 clean-sheets.

« Je suis très heureux de rejoindre ce grand club et déjà prêt à débuter. N’ayant pas connu la première partie de saison délicate du club, je dois apporter ma fraîcheur à ce groupe pour vite retrouver le goût de la victoire, dès mardi à Geoffroy-Guichard. Tout est réuni ici pour bien travailler et réussir », a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du club du Forez.

