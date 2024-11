Justice : Wissam Ben Yedder condamné à deux ans de prison avec sursis

Depuis quelques mois, Wissam Ben Yedder (34 ans) est éloigné des terrains de football. L’attaquant, qui vit une véritable descente aux enfers, se défend sur le terrain judiciaire. En effet, l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui était déjà dans le viseur de la justice l’an dernier à la suite d’une affaire de viol présumé, doit s’expliquer depuis quelques semaines pour des faits d’agression sexuelle, qui se seraient déroulés en septembre dernier alors qu’il était en état d’ivresse. Le 15 octobre dernier, WBY avait témoigné à la barre et évoqué son addiction à l’alcool, lui qui avait été contrôlé par la police avec une alcoolémie de 0,76 mg par litre d’air expiré.

Ben Yedder avait évoqué son addiction à l’alcool

«C’est une période un peu difficile. J’ai connu des problèmes avec mes agents, avec ma femme… Cela faisait trois ou quatre jours que je buvais. J’enchaînais de plus en plus, ça s’intensifiait. J’ai commencé à avoir des problèmes il y a deux ans, depuis j’ai eu des difficultés. Je buvais déjà avant, mais à petite dose et de temps en temps. Je me sentais mieux, je pensais que ça pouvait me faire oublier cette pression. J’ai des responsabilités dans ma famille, c’était dur à porter (…) J’avais enchaîné deux bouteilles, je n’étais pas moi-même. Je sais que c’est mal, j’étais sous emprise de l’alcool, j’aurais dû m’arrêter, mais je n’étais pas moi-même.»

Devant le tribunal correctionnel de Nice, il avait expliqué ensuite : «je suis quelqu’un de solitaire, j’ai du mal à faire confiance aux gens. J’ai été trahi dans pas mal d’histoires. Je me suis réfugié seul dans l’alcool, mais je me rends compte que c’est la pire erreur de ma vie. J’avais bu et je ne me souviens pas de ce qu’il s’est passé. À cause de l’alcool, j’ai des troubles de la mémoire. Je demande sincèrement pardon à la plaignante, à ma famille…» Dans la foulée, la Procureure avait réclamé une sanction importante pour le footballeur, à savoir une peine de 18 mois de prison ferme ainsi que 18 mois avec un sursis probatoire.

Il est reconnu coupable et sanctionné

Ce lundi, l’ancien du TFC et de Séville a été fixé. En effet, RMC Sport révèle qu’il a été reconnu coupable pour tous les faits reprochés, à savoir la conduite en état d’ivresse, le refus d’obtempérer auprès des forces de l’ordre et l’agression sexuelle. Absent physiquement lors du verdict, il a été condamné à une peine de 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle en état d’ivresse. De plus, la justice lui a imposé une obligation de soin, lui qui doit également indemniser la victime à hauteur de 6 500 euros. Dans le détail, il lui doit 5 000 euros pour le préjudice moral et 1500 euros, par rapport aux frais de justice.

WBY doit aussi régler la somme de 5 000 euros pour son refus d’obtempérer. Son permis de conduire a également été suspendu pour une durée de six mois alors que le véhicule appartenant à son père lui a été rendu. Ben Yedder n’en est pas au bout de ses peines puisqu’il est déjà placé sous contrôle judiciaire depuis quelques semaines vis-à-vis d’une autre affaire de viol et d’agression sexuelle datant de 2023. Mis en examen, tout comme son frère Sabri, il devra aussi répondre de ses actes à la fin du mois de décembre concernant les violences psychologiques contre son épouse dans le cadre de la procédure de leur divorce. Affaire à suivre…