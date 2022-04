Discipline, LFP : Clermont sanctionné, William Bianda prend 4 matches

À chaque mercredi son lot de sanctions. Réunie ce 6 avril, la Commission de Discipline de la LFP a été plus clémente envers les joueurs de Ligue 1 que leurs homologues de Ligue 2. Le Clermontois Salis Abdul Samed a écopé de deux matches de suspension, dont un avec sursis. Enock Kwateng (FC Girondins de Bordeaux) et Azor Matusiwa (Stade de Reims) ont également écopé d'un match. Pour avoir accumulé les avertissements, il seront suspendus lors de la prochaine journée : Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), Cheick Doucouré (RC Lens), Souleyman Doumbia (Angers SCO), Danylo Ignatenko (FC Girondins de Bordeaux), Martin Satriano (Stade Brestois 29) et Alidu Seidu (Clermont Foot 63). Deux joueurs Clermontois suspendus, auxquels viennent s'ajouter leur coach, Pascal Gastien.

Au deuxième échelon du football professionnel, quatre matchs de suspension (dont un match avec sursis) ont été requis contre William Bianda (AS Nancy Lorraine), coupable d'une semelle sur la cheville de Jean-Philippe Krasso. Le Grenoblois Akim Abdallah a lui écopé de deux matches de suspension. Également sanctionnés d'un match de suspension : Mickaël Biron (AS Nancy Lorraine), Joffrey Cuffaut (Valenciennes FC), Jean-Philippe Krasso (AC Ajaccio) et Kalidou Sidibé (Quevilly Rouen). La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 13 avril 2022 à 18h.

Les décisions de la Commission de discipline :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis)

Salis ABDUL SAMED (Clermont Foot 63)

Un match de suspension

Enock KWATENG (FC Girondins de Bordeaux)

Azor MATUSIWA (Stade de Reims)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 12 avril 2022 à 0h00

Yunis ABDELHAMID (Stade de Reims)

Cheick DOUCOURÉ (RC Lens)

Souleyman DOUMBIA (Angers SCO)

Danylo IGNATENKO (FC Girondins de Bordeaux)

Martin SATRIANO (Stade Brestois 29)

Alidu SEIDU (Clermont Foot 63)

30ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Clermont Foot 63 – FC Nantes du 3 avril 2022 Comportement de M. Pascal GASTIEN, Entraîneur du Clermont Foot 63 Un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

LIGUE 2 BKT

Quatre matchs de suspension (dont un match avec sursis)

William BIANDA (AS Nancy Lorraine)

Deux matchs de suspension

Akim ABDALLAH (Grenoble Foot 38)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 12 avril 2022 à 0h00

Mickaël BIRON (AS Nancy Lorraine)

Joffrey CUFFAUT (Valenciennes FC)

Jean-Philippe KRASSO (AC Ajaccio)

Kalidou SIDIBÉ (Quevilly Rouen)

Albert CARTIER (AS Nancy Lorraine) – Acteur banc de touche