PSG : AVB annonce la fin de la piste Danilo pour Porto

Après quatre ans de bons et loyaux services, Danilo Pereira est gentiment poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. À 32 ans, le défenseur dispose encore d’un an de contrat, mais il ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. Écarté, le Lusitanien espérait revenir au FC Porto, qui s’était manifesté. Mais les exigences financières parisiennes (un transfert de 10 M€) ont refroidi les Dragões.

Interrogé à ce sujet, le président du FCP, André Villas-Boas a fait savoir que son club s’était retiré des négociations. « Non, nous n’avons pas de nouvelles de Danilo. C’est un joueur du PSG. Nous avons manifesté notre intérêt pour sa signature il y a environ un mois et demi. Compte tenu des valeurs que le PSG nous a montrées, nous nous sommes immédiatement retirés de toute négociation », a-t-il déclaré dans des propos relayés par O Jogo.