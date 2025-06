L’appel du pied de Cristian Romero à l’Atlético

Difficile de faire plus explicite. Pisté de très près par l’Atlético de Madrid pour renforcer sa défense, le central argentin de Tottenham Cristian Romero a répondu à une interview pour Marca, dans laquelle il n’a pas hésité à cibler l’Espagne comme destination privilégiée : «je vais donner le meilleur de moi-même jusqu’au dernier jour. Je suis heureux. Tottenham me donne le sentiment d’être un joueur important. Mais j’adorerais jouer en Liga, c’est celle qui me manque.»

Chez les Spurs depuis quatre ans maintenant, Romero est devenu un cadre de l’effectif d’Ange Postecoglou, portant même fréquemment le brassard de capitaine du club avec lequel il vient d’empocher la Ligue Europa. Le manager australien a également insisté sur l’importance de Romero, ce qui ne facilitera pas un transfert vers l’Atlético, ou bien où que ce soit…