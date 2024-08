La presse madrilène met déjà la pression sur Kylian Mbappé !

Première réussie pour Mbappé. Plus tôt cette semaine, l’attaquant tricolore a fait ses débuts sous la tunique merengue, terminant la rencontre avec un but et un nouveau titre à son palmarès. Ce n’était pas son meilleur match dans le jeu et on sent qu’il manque logiquement encore d’automatismes avec ses partenaires, mais les médias madrilènes ont clairement considéré sa première comme positive et encourageante pour l’avenir.

Ce soir, le Real Madrid commence sa défense du titre en Liga avec un match à Majorque. Un choc qui s’annonce tendu, notamment à cause des retrouvailles entre Maffeo et Vinicius Jr. Mais c’est surtout le Français qui est attendu. Ses propos estimant qu’il pouvait atteindre les 50 buts cette saison s’il se fixait cet objectif font par exemple la une du site du journal AS. « Avec le Real Madrid, il en a déjà marqué un. Et il en promet d’autres, beaucoup d’autres », explique le média, qui rajoute que le Bondynois veut marcher sur les traces de son idole Cristiano Ronaldo.

Les médias veulent des buts !

« La Liga de Mbappé », explique le journal en une de son édition papier. « Le Français débute en Liga face à Mallorca, la bête noire du Real Madrid ces dernières saisons, avec d’énormes attentes », rajoute le quotidien sportif madrilène. Ce dernier ne manque pas de signaler qu’en 2024, il est déjà le meilleur buteur des cinq grands championnats européens avec 24 buts et qu’il espère faire grimper ce total dès ce soir.

Pour sa part, le quotidien Marca met aussi Mbappé en une de son journal. « Mbappé, face au début en Liga le plus attendu », titre le journal avec une photo du Français souriant à l’entraînement. Dans ses pages intérieures, le média fait le point sur les buteurs des premières journées de Liga avec le Real Madrid. Marca espère que Mbappé pourra faire aussi bien que la légende et président d’honneur du club, Pirri, qui a marqué cinq fois lors des premières journées de Liga. Le média cite aussi Raul et Karim Benzema, qui sont restés à quatre premières journées de Liga avec au moins un but. Rendez-vous ce soir…