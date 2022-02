LOSC - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Gros match ce soir du côté du Stade Pierre Mauroy, que vous pourrez suivre en direct sur Foot Mercato dès 21h. Le champion de France en titre accueille ainsi celui qui a d'énormes chances de prendre le relai cette année. La dynamique des deux équipes est cependant bien différente, puisque les Lillois sont dans le dur.

Effectivement, les Nordistes ne sont que onzièmes, bien qu'à une petite poignée de points des positions européennes. Ils peinent à enchaîner les séries victorieuses, et même devant leur public, ce n'est pas franchement glorieux, avec cinq victoires en dix matchs à la maison. Pour les Parisiens en revanche, la route vers le titre est plutôt bien dégagée, et les troupes de Mauricio Pochettino enchaînent les victoires malgré quelques petits accrocs occasionnels et les critiques qui sont de plus en plus saillantes envers l'Argentin, après l'élimination en Coupe notamment.

Quelques absents à Paris

Pour ce match, Gourvennec est privé de Yilmaz mais peut aligner une belle équipe, à commencer par Grbic dans les cages. Devant lui, un quatuor composé de Gudmundsson, Fonte, Botman et Celik. L'entrejeu sera composé de Sanches et André, avec Bamba et Weah sur les ailes. Enfin, David et... Ben Arfa tenteront de mettre à mal la défense parisienne.

En face, le tacticien argentin a un peu plus d'absents, entre Neymar, Ramos, Wijnaldum, Icardi ou Gueye et Diallo, à la CAN. Donnarumma sera ainsi le portier titulaire, avec Marquinhos et Kimpembe dans la charnière. Hakimi et Mendes occuperont les côtés. Le trio du milieu sera composé de Paredes, Verratti et Danilo, alors qu'Angel Di Maria accompagnera Messi et Mbappé devant.

