Diego Moreira quitte l’OL et retourne à Chelsea

C’était annoncé hier par Diego Moreira, c’est désormais confirmé par l’Olympique Lyonnais. Prêté sur ce début de saison par Chelsea, l’ailier portugais de 19 ans quitte déjà le club rhodanien et va revenir à Londres. Dans la foulée, il pourrait être prêté en cette fin de mercato hivernal.

«L’Olympique Lyonnais annonce la résiliation, d’un commun accord avec Chelsea et Diego Moreira, du prêt de son ailier portugais qui prenait initialement fin le 30 juin 2024» a annoncé l’Olympique Lyonnais dans un communiqué. Disputant 9 matches pour 0 but et 0 passe décisive, le natif de Liège avait coûté 2,8 millions d’euros lors de son prêt à l’été dernier.