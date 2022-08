Après deux saisons avec Aston Villa, Bertrand Traoré rejoint Istanbul Basaksehir en prêt. Arrivé en 2020 en provenance de l'Olympique Lyonnais pour un montant de 18,4 millions d'euros, l'attaquant de 26 ans a joué 48 matchs pour 8 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Villans.

Formé à l'AJ Auxerre puis à Chelsea, l'international burkinabé (66 sélections/13 buts) a réalisé deux prêts aux Pays-Bas (Vitesse Arnhem et l'Ajax Amsterdam) avant d'être vendu par les Blues à l'OL pour 10 millions d'euros en 2017. Avec les Gones, l'ailier avait disputé 126 matchs pour 33 buts et 16 passes décisives en trois saisons.

Good luck to Bertrand Traoré, who has joined İstanbul Başakşehir on a season-long loan. 🤝