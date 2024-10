Vinicius Júnior réagit aux insultes racistes contre Yamal, Fati et Baldé

Vinicius Júnior sait ce que c’est. Souvent victime d’insultes racistes dans les stades espagnols ces dernières saisons, l’international brésilien n’a pas pu rester muet devant les gestes nauséabonds de certains supporters madrilènes, hier, à destination de Lamine Yamal, Alejandro Baldé et aussi Ansu Fati lors de la victoire du Barça dans le Clasico (0-4). Ce dimanche, "Vini" a réagi sur ses réseaux sociaux pour apporter son soutien aux trois Catalans.

«Ce qui s’est passé hier au Bernabéu avec des insultes racistes est regrettable. Il n’y a pas de place pour ces criminels dans notre société. Tout mon soutien à Lamine, Ansu et Raphinha. Je sais que Madrid et la police vont faire des choses pour identifier et punir les coupables», a écrit le Brésilien sur son compte X.