Ligue des Champions : la réaction du FC Barcelone devant le nouveau choc contre le PSG

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a livré son verdict pour les quarts de finale, et les demi-finales. Si l’affiche sera sans aucun conteste un nouveau choc entre Manchester City et le Real Madrid, le destin nous offre une nouvelle confrontation entre le FC Barcelone et le PSG. C’est tout simplement la 6e fois que les deux équipes s’affrontent depuis la prise en main du club français par QSI en 2011. Un classique qui rappelle forcément des souvenirs.

On pense avant tout à 2013 avec le PSG, nouveau venu sur la scène continentale, qui a fait trembler le grand Barça jusqu’au bout, à 2017 avec la fameuse remontada, devenue une marque déposée dans l’esprit des supporters, ou encore le triplé de Mbappé en 2021 au Nou Camp. Malgré sa situation, l’attaquant sera à nouveau l’atout maître de son club. «C’est un joueur extraordinaire mais c’est toute l’équipe qui est forte», prévient Rafa Yuste, vice-président barcelonais à Canal+.

Yuste ravi d’affronter Luis Enrique

Le dirigeant s’attend à un nouveau duel épique entre deux équipes qui ne sont pas les favoris de la compétition. «Personne n’est favori, c’est du 50-50. Nous avons beaucoup de respect pour ce rival. Nous jouerons à fond et avec beaucoup d’envie, assure-t-il avant de poursuivre. Le PSG est une grande équipe avec un grand entraîneur que nous connaissons bien puisque c’est un ami. C’est une équipe d’un niveau mondial. Nous aurons droit à deux matchs spectaculaires vu la forme du PSG et du Barça.»

Rafa Yuste est visiblement ravi de retrouver le technicien espagnol, celui là même qui était sur le banc catalan lors de la remontada. «C’est un ami et une grande personne. Il a l’ADN du Barça, il a gagné beaucoup de titres avec nous. C’est un grand entraîneur, il connaît tout de nous et je lui passe le bonjour», s’est-il amusé tout en faisant attention. Cela pourrait constituer un avantage. «La vie est faite de petits secrets que nous ne révélerons pas (rires).» Réponse les 9 et 10 avril, puis 16 et 17 avril 2024.