L’OGC Nice cible du très lourd pour renforcer son attaque

L’été de l’OGC Nice ne se passe pas vraiment comme prévu. Et ce vendredi, cela a probablement été la goutte de trop. Depuis le début de la préparation estivale, la formation emmenée par Franck Haise enchaîne les mauvaises nouvelles. Cela a débuté par Terem Moffi. L’attaquant nigérian a été victime d’une rupture des ligaments croisés qui va le tenir éloigné des terrains pendant de très longs mois. Comme si cela ne suffisait pas, Nice a aussi vu Jérémie Boga et Tom Louchet, se blesser et donc être absents plusieurs semaines.

Mais une mauvaise nouvelle de plus est tombée ce vendredi. Le leader offensif Gaëtan Laborde a été contraint d’écourter son entraînement après avoir été touché au pied. Et les examens ont montré que l’ancien Bordelais souffrait d’une fracture du 5e métatarse. Il manquera 3 mois de compétition et laisse donc Franck Haise sans aucune solution offensive puisque les trois titulaires de la saison dernière sont out pour le moment (Moffi, Laborde et Boga). Et cela va complètement changer les plans de l’OGC Nice sur le mercato estival.

Nice veut du très lourd devant mais…

Depuis plusieurs semaines, le club expliquait en interne et aux agents ne pas avoir prévu d’enveloppe pour recruter en attaque. C’est ce que révèle L’Équipe qui rajoute que INEOS ne peut pas casser sa tirelire pour le club puisque l’UEFA l’a contraint à s’éloigner de la gestion de l’OGC Nice pour autoriser Manchester United à disputer la Ligue Europa au même titre que Nice. De quoi forcément compliquer la tâche sur le mercato. Mais depuis la blessure de Laborde, le Gym a changé ses plans et souhaite désormais se renforcer sur le front de l’attaque. Dans ce sens, le quotidien français révèle que ce vendredi, plusieurs pistes ont été activées. Neal Maupay a été étudié, mais il est bien trop cher financièrement puisque toujours sous contrat avec Everton.

Alors Nice a sondé avec grand intérêt le marché des joueurs libres et deux joueurs sont désormais ciblés. Le premier n’est autre que Wissam Ben Yedder, libre depuis son départ de l’AS Monaco. Mais le club va devoir lutter pour convaincre le joueur surtout sur le plan financier et cela sera d’autant plus compliqué que l’attaquant de 34 ans est toujours lié à des problèmes judiciaires. Dans ce sens, Nice pense aussi à Memphis Depay, libre depuis son départ de l’Atlético. L’attaquant néerlandais s’entraîne seul actuellement du côté de Monaco. Mais là aussi, le joueur devra faire de très gros efforts financiers pour signer à Nice qui n’a pas de gros moyens. Ce sera le casse-tête des prochains jours, mais désormais, il y a urgence. Franck Haise a besoin de renforts…