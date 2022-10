LdC : l'UEFA inflige une lourde amende au PSG

Mauvaise nouvelle pour le PSG. Le 6 septembre dernier, les supporters du club de la capitale étaient à la fête, leur équipe ayant battu la Juventus (2-1) pour lancer idéalement leur campagne 2022-2023 de Ligue des champions au Parc des Princes. Mais voilà, les fans parisiens s'étaient aussi fait remarquer en allumant de nombreux fumigènes à l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse.

Cela n'a évidemment pas échappé à l'UEFA, qui a décidé d'infliger une amende de 62 250 euros aux Rouge et Bleu, dont 34 250 € pour l'utilisation d'engins pyrotechniques, 18 000 € pour blocage des voies de circulation des spectateurs et 10 000 € pour message provocateur. Voilà au moins Paris soulagé : les tribunes du Parc ne seront pas fermées pour les prochaines rencontres européennes du PSG. À noter que l'UEFA enquête toujours sur les cris de singes entendus et les saluts nazis observés dans le parcage visiteur italien, toujours le 6 septembre dernier.