Lens - Nice : les compositions officielles

Lens accueille Nice au stade Bollaert ce samedi à 17h pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir fait match nul contre la Real Sociedad pour leur entrée en lice en Ligue Europa (1-1), les Aiglons devront s’imposer pour faire le plein de confiance avant d’affronter la Lazio Rome jeudi. De leur côté, les hommes de Will Still se rapprocheraient du podium en cas de victoire.

Pour ce faire, le technicien belge a aligné un 3-4-3 avec une attaque composée de Nzola, Saïd et Fulgini. Frankowski et Machado sont titulaires au poste de pistons devant une défense Gradit, Kusanov et Medina. Du côté des Niçois, Boga est dans le onze de départ avec Bouanani et Guessand tandis que Moukoko est sur le banc.

Les compositions officielles :

Lens : Samba - Gradit, Khusanov, Medina - Frankowski, Thomasson, Diouf, Machado - Fulgini, Nzola, Saïd.

Nice : Bulka - Ndayishimiy, Bombito, Abdelmonem - Mendy, Boudaoui, Rosario, Abdi - Bouanani, Guessand, Boga.