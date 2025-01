L’OM a envoyé une nouvelle offre pour Amine Gouiri

L’Olympique de Marseille accélère en coulisses. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome veulent boucler le plus rapidement possible l’arrivée d’un renfort offensif afin de remplacer Elye Wahi, parti à Francfort, et apporter du sang neuf dans ce compartiment du jeu. Si plusieurs pistes ont été suivies, c’est celle menant à Amine Gouiri (24 ans) qui est actuellement la plus chaude.

Hier, nous vous avons d’ailleurs expliqué sur notre site que l’OM a formulé une première proposition pour Amine Gouiri (24 ans), à savoir un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire fixée à 10 millions d’euros. Mais elle a été refusée par le Stade Rennais. Nous vous avons aussi précisé que les Olympiens allaient dégainer une nouvelle offre pour le Fennec, qui souhaite rejoindre Marseille.

L’OM ne lâche pas l’affaire

C’est chose faite puisqu’ils ont proposé 16 millions d’euros pour l’Algérien, qui est la priorité de Roberto De Zerbi. Ils ont également ajouté 4 millions d’euros de bonus. Les Phocéens ont donc fait un vrai effort financier. Mais ce n’est pas encore assez suffisant puisque les Bretons ont fait une contre-proposition dont le montant n’a pas filtré.

De son côté, le club présidé par Frank McCourt va faire une nouvelle proposition très rapidement. Les négociations vont se poursuivre aujourd’hui. Mais ce dossier avance plutôt bien ces dernières heures. L’Olympique de Marseille doit donc encore faire quelques efforts afin de pouvoir s’offrir Amine Gouiri. Un élément polyvalent qui présente l’avantage de bien connaître la L1 depuis ses passages à Lyon, Nice, Rennes et qui totalise 47 buts et 26 passes décisives en 166 matches de première division.